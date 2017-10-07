Полиция назвала ложными сообщения о минировании зданий в Екатеринбурге

Источник: РИА Новости

Информацию об эвакуации и проверке объектов РИА Новости подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Проверочные мероприятия на обоих объектах, о которых идет речь, завершились. Ничего криминального и взрывоопасного в служебных помещениях и на прилегающей территории органами внутренних дел и вспомогательными службами, к счастью, не обнаружено. Чтобы не подвергать возможной опасности людей, их пришлось побеспокоить и попросить выйти», — сказал Горелых.

По его словам, в одном случае «кто-то из забывчивых покупателей оставил свои вещи, которые и были обнаружены как бесхозные».