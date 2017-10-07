Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
"В голове не укладывается": Порошенко о драках депутатов в Раде
В Москве началась акция в поддержку Навального
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
15Стрельба в Лас-Вегасе
16:46 (мск), источник: РИА Новости

Полиция назвала ложными сообщения о минировании зданий в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Люди были эвакуированы в субботу из школы и торгово-развлекательного комплекса в Екатеринбурге, но ничего опасного внутри не найдено.

Источник: РИА Новости

Информацию об эвакуации и проверке объектов РИА Новости подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Проверочные мероприятия на обоих объектах, о которых идет речь, завершились. Ничего криминального и взрывоопасного в служебных помещениях и на прилегающей территории органами внутренних дел и вспомогательными службами, к счастью, не обнаружено. Чтобы не подвергать возможной опасности людей, их пришлось побеспокоить и попросить выйти», — сказал Горелых.

По его словам, в одном случае «кто-то из забывчивых покупателей оставил свои вещи, которые и были обнаружены как бесхозные».

«В другом случае был телефонный звонок криминального характера. Из учебного заведения были эвакуированы более 400 детей и педагогов. Это преступление сотрудники полиции и их коллеги из УФСБ раскрыли по “горячим следам”. Был задержан подозреваемый местный житель, совершивший этот поступок в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений. Сейчас он содержится под стражей. В обоих случаях людям и зданиям реальной угрозы не было. После проверок объекты возобновили работу», — добавил Горелых.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Полиция назвала ложными сообщения о минировании зданий в Екатеринбурге
Сенатор призвал поставить в Екатеринбурге огромный памятник Екатерине II
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Калитвинцев уволен с поста главного тренера «Динамо»
Путин поручил врио губернатора навести в Приморье порядок
Шторм «Нейт» усилился до урагана
Скончался постпред РФ при сельскохозяйственной организации ООН
В США создадут пиццу в честь дня рождения президента РФ
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь