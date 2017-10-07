На юге Волгограда от пожара пострадали четыре автомобиля

Как пояснили в ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 03.10. На улице Островской горели автомобиль ВАЗ 21111 и Газ 2805. Частично пострадали от огня стоявшие рядом иномарки Субару Форестер и Ауди-80.