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16:42 (мск), источник: РИАЦ

На юге Волгограда от пожара пострадали четыре автомобиля

Сразу два отечественных автомобиля загорелись в Красноармейском районе Волгограда сегодня ночью, 7 октября. Еще две иномарки частично пострадали от огня.

Как пояснили в ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 03.10. На улице Островской горели автомобиль ВАЗ 21111 и Газ 2805. Частично пострадали от огня стоявшие рядом иномарки Субару Форестер и Ауди-80.

Пожарные расчеты 6-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание уже через 15 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают специалисты.

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