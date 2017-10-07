Полиция насчитала около 700 человек на несогласованной акции в Москве
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Около 700 человек, включая журналистов, находятся на несогласованной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Около 700 человек, включая журналистов, находятся на несогласованной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве, сообщили «Интерфаксу» в
«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади и прилегающих территориях находятся около 700 человек, включая представителей СМИ», — говорится в сообщении.
Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.
Как передает корреспондент «Интерфакса», несколько десятков участков акции оппозиции с листовками и российскими триколорами в настоящее время направляются в сторону Манежной площади.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов стали задерживать людей, пришедших на Пушкинскую площадь с листовками.
В районе Пушкинской площади находятся автомобили полиции, автозаки, бронированные машины «Тигр» и десятки сотрудников правоохранительных органов. Полиция с помощью громкоговорителя призывала собравшихся на площади людей разойтись и «не мешать проходу других граждан».
Ранее наблюдатели сообщили, что на Пушкинской площади в центре Москвы около памятника Пушкину собрались несколько десятков человек, а также журналисты и представители зарубежных телеканалов.