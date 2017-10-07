Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью вице-премьера Кыргызстана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил послание президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с безвременной кончиной
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил послание президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с безвременной кончиной
«Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова глубокого сочувствия родным и близким погибшего», — говорится в послании главы нашего государства.
Темир Джумакадыров, а также его помощник и водитель погибли в результате столкновения автомобиля Toyota Land Cruiser с грузовиком КамАЗ, выехавшим на встречную полосу движения на 36 км автодороги Бишкек —
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, комментируя ДТП, назвал погибшего
Джумакадырову было 38 лет, у него остались жена и четыре дочери.