Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью вице-премьера Кыргызстана

Источник: Kommersant.uz

«Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова глубокого сочувствия родным и близким погибшего», — говорится в послании главы нашего государства.

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Темир Джумакадыров, а также его помощник и водитель погибли в результате столкновения автомобиля Toyota Land Cruiser с грузовиком КамАЗ, выехавшим на встречную полосу движения на 36 км автодороги Бишкек — Кара-Балта. В правительстве республики уточнили, что вице-премьер направлялся в Талас для проверки готовности избирательных участков, сообщает «Российская газета». Водитель КамАЗа госпитализирован. По факту ДТП заведено уголовное дело.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, комментируя ДТП, назвал погибшего вице-премьера республики человеком, которого он видел одним из руководителей страны.