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15:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Красную площадь перекрыли после несогласованной акции на Пушкинской

Столичная полиция перекрыла проход к Красной площади после того, как участники несанкционированной акции на Пушкинской площади двинулись в сторону Кремля. Об этом сообщает RTVi.

Также закрыт проход на Манежную площадь.

Митингующие, которых все время сопровождали полицейские, дошли до здания Госдумы на Охотном ряду, туда прибыли бойцы ОМОН. Там же перекрыт один из переходов, очевидцы сообщают, что родители с детьми опасаются подниматься из метро на улицу.

По данным московского главка МВД, в несогласованном митинге на Пушкинской площади приняли участие 700 человек, включая журналистов.

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