Красную площадь перекрыли после несогласованной акции на Пушкинской

Митингующие, которых все время сопровождали полицейские, дошли до здания Госдумы на Охотном ряду, туда прибыли бойцы ОМОН. Там же перекрыт один из переходов, очевидцы сообщают, что родители с детьми опасаются подниматься из метро на улицу.