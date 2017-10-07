Водитель умер после небольшой аварии в Минске
Мужчина 1954 года рождения скончался на месте ДТП до приезда работников скорой медицинской помощи.
Мужчина 1954 года рождения скончался на месте ДТП до приезда работников скорой медицинской помощи.
МИНСК, 7 окт — Sputnik. Водитель совершил наезд на припаркованный автомобиль, после чего умер на месте происшествия, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Индент произошел в Минске на проезде вдоль проспекта Газеты «Звязда». Мужчина 1954 года рождения двигался на своем «Фольксвагене» со стороны улицы Голубева в направлении улицы Алибегова.
«При несоблюдении бокового интервала совершил наезд на припаркованную справа машину «Тойота», — рассказали в субботу в ГАИ.
После совершения ДТП водитель «Фольксвагена» умер.
На месте аварии работали сотрудники скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть мужчины, которая наступила до приезда бригады медиков.