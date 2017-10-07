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16:13 (мск), источник: Sputnik.by

Водитель умер после небольшой аварии в Минске

Мужчина 1954 года рождения скончался на месте ДТП до приезда работников скорой медицинской помощи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Водитель совершил наезд на припаркованный автомобиль, после чего умер на месте происшествия, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Индент произошел в Минске на проезде вдоль проспекта Газеты «Звязда». Мужчина 1954 года рождения двигался на своем «Фольксвагене» со стороны улицы Голубева в направлении улицы Алибегова.

«При несоблюдении бокового интервала совершил наезд на припаркованную справа машину «Тойота», — рассказали в субботу в ГАИ.

После совершения ДТП водитель «Фольксвагена» умер.

На месте аварии работали сотрудники скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть мужчины, которая наступила до приезда бригады медиков.

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