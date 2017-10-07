В Уральске простились с пилотом, погибшим при крушении самолета санавиации под Алматы

«Женя был нашим лучшим другом. До сих пор не можем поверить, что его больше нет. Я знаю его очень давно и только с лучшей стороны. Он был самый лучший человек в мире. Это большая потеря для нас всех, особенно для родителей и жены. Мы знакомы с детства дружили. Он занимался парашютным спортом, учился в летном училище, потом летал на АН-2, АН-28», — рассказал друг погибшего Евгений Караваев.