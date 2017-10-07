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16:08 (мск), источник: Tengrinews

В Уральске простились с пилотом, погибшим при крушении самолета санавиации под Алматы

В Уральске простились с пилотом, погибшим при крушении самолета Санавиации под Алматы, сообщает mgorod.kz.

Источник: Tengrinews

«Женя был нашим лучшим другом. До сих пор не можем поверить, что его больше нет. Я знаю его очень давно и только с лучшей стороны. Он был самый лучший человек в мире. Это большая потеря для нас всех, особенно для родителей и жены. Мы знакомы с детства дружили. Он занимался парашютным спортом, учился в летном училище, потом летал на АН-2, АН-28», — рассказал друг погибшего Евгений Караваев.

Похоронили Евгения Кутафина на новом кладбище на Свистун-горе в Уральске.

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Напомним, 3 октября в Алматинской области разбился самолет санавиации АН-28, который вылетел для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии в Шымкент. Погибли пять человек: два пилота, авиатехник и два медработника.

Вторым пилотом в самолете АН-28 был Евгений Кутафин из Уральска. В управлении здравоохранения ЗКО также сообщили, что работники поликлиники № 3, сотрудницей которой является жена погибшего пилота, перечислят свой однодневный заработок в помощь семье, а сотрудники облздрава направят свой однодневный заработок в помощь семьям погибших в катастрофе под Алматы. Аким ЗКО Алтай Кульгинов также распорядился, чтобы семье погибшего была оказана необходимая помощь. У Евгения Кутафина остались жена и 2-летний сын.

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В Уральске простились с пилотом, погибшим при крушении самолета санавиации под Алматы
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