Торговый центр «Охотный ряд» в Москве эвакуировали второй раз за сутки
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Торговый центр «Охотный ряд» в Москве снова эвакуировали, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Торговый центр «Охотный ряд» в Москве снова эвакуировали, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности
Посетителей и работников ТЦ «Охотный ряд» уже эвакуировали в пятницу вечером.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России