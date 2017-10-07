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16:59 (мск), источник: РИА Новости

Торговый центр «Охотный ряд» в Москве эвакуировали второй раз за сутки

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Торговый центр «Охотный ряд» в Москве снова эвакуировали, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности из-за сообщений о «минировании» почти в 140 городах России из более чем 2,2 тысячи зданий эвакуировано уже более 900 тысяч человек. Все «заминированные» объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Посетителей и работников ТЦ «Охотный ряд» уже эвакуировали в пятницу вечером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о «минировании» объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.

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