Торговый центр «Охотный ряд» в Москве эвакуировали второй раз за сутки

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности из-за сообщений о «минировании» почти в 140 городах России из более чем 2,2 тысячи зданий эвакуировано уже более 900 тысяч человек. Все «заминированные» объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Посетителей и работников ТЦ «Охотный ряд» уже эвакуировали в пятницу вечером.