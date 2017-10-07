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16:41 (мск), источник: Podrobno.uz

Директора уволили после поножовщины в столичном колледже

Директора Ташкентского юридического колледжа Наталью Темирову, где накануне от ножевого ранения скончался учащийся, уволили.

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Директора Ташкентского юридического колледжа Наталью Темирову, где накануне от ножевого ранения скончался учащийся, уволили. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции Узбекистана.

Темирова также является депутатом Ташкентского городского кенгаша, где входит в постоянную комиссию по вопросам обеспечения безопасности граждан, законности и правопорядка.

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По данным столичного ГУВД, 6 октября примерно в 10:05 на территории Ташкентского юридического колледжа, расположенного в Учтепинском районе столицы, между учащимися третьего курса возникла ссора.

17-летний Саидвалиев нанес по одному ножевому ранению Парпибоеву и Ёркориеву. Оба учащихся были госпитализированы с диагнозом «колото-резаная рана в области левого бедра» в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей Асадбек Парпибоев скончался от большой кровопотери. Рахматилле Ёркориеву в больнице была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он отправлен домой.

В ходе служебного расследования, проведенного в учебном заведении сотрудниками минюста, было выявлено большое количество грубых нарушений. Также выяснилось, что Темира формировала кадровый состав колледжа на основе родственных связей.

Следственным управлением при ГУВД Ташкента возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 104 часть 3 пункт «д» (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Узбекистана.

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