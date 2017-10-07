В Высокогорском районе мужчину сбил товарный поезд

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В Высокогорском районе Татарстана мужчина попал под поезд, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что в районе ж/д станции Высокая Гора мужчину сбил грузовой состав.

Помощь спасателей не потребовалась. Пострадавший в бессознательном состоянии с переломом руки и травмой головы был госпитализирован. При себе у него не было документов, личность устанавливается.