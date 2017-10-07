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17:40 (мск), источник: РИА Новости

Несогласованная акция в центре Москвы завершилась

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Несогласованная акция, проходившая в субботу днем в центре Москвы, завершилась, участники начали расходиться, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА Новости

В настоящее время участники акции уходят с Пушкинской площади. До этого они собрались примерно в 14.00 у памятника Пушкину, затем через некоторое время колонной прошли по тротуару по Тверской улице до здания Государственной Думы и обратно.

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В районе метро Охотный ряд участники акции разделились — часть на некоторое время осталась у здания Думы, остальные вернулись на Пушкинскую площадь.

По ходу движения к собравшимся через громкоговорители обращались сотрудники полиции, призывая участников несанкционированной акции разойтись.

Как сообщали ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве, в акции приняли участие около 700 человек (если считать с представителями СМИ).

В настоящее время Тверская улица свободна от участников акции.

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