Несогласованная акция в центре Москвы завершилась
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Несогласованная акция, проходившая в субботу днем в центре Москвы, завершилась, участники начали расходиться, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Несогласованная акция, проходившая в субботу днем в центре Москвы, завершилась, участники начали расходиться, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В настоящее время участники акции уходят с Пушкинской площади. До этого они собрались примерно в 14.00 у памятника Пушкину, затем через некоторое время колонной прошли по тротуару по Тверской улице до здания Государственной Думы и обратно.
В районе метро Охотный ряд участники акции разделились — часть на некоторое время осталась у здания Думы, остальные вернулись на Пушкинскую площадь.
По ходу движения к собравшимся через громкоговорители обращались сотрудники полиции, призывая участников несанкционированной акции разойтись.
Как сообщали ранее в
В настоящее время Тверская улица свободна от участников акции.