Авиация МЧС задействована в тушении природных пожаров в Приморье

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Самолеты и вертолет МЧС РФ произвели 29 сливов воды на очаги природных пожаров, действующих в Приморье. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка министерства.

«Для защиты населенных пунктов от природных пожаров в Кавалеровском и Тернейском районах Приморского края к тушению привлекались два самолета Бе-200 МЧС России. Произведены 15 сливов, сброшены 180 тонн воды. Не допущено распространение пожара в сторону двух населенных пунктов», — сказали в ведомстве.