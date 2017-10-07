Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Умерла актриса Анна Вяземски
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
17:38 (мск), источник: ТАСС

Авиация МЧС задействована в тушении природных пожаров в Приморье

Два самолета сбросили на очаги возгораний 180 тонн воды.

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Самолеты и вертолет МЧС РФ произвели 29 сливов воды на очаги природных пожаров, действующих в Приморье. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка министерства.

«Для защиты населенных пунктов от природных пожаров в Кавалеровском и Тернейском районах Приморского края к тушению привлекались два самолета Бе-200 МЧС России. Произведены 15 сливов, сброшены 180 тонн воды. Не допущено распространение пожара в сторону двух населенных пунктов», — сказали в ведомстве.

Также к тушению привлекался вертолет МЧС. Он произвел 14 сливов 70 тонн воды. Обстановка с пожарами находится на контроле, подчеркнули в МЧС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Калитвинцев уволен с поста главного тренера «Динамо»
Путин поручил врио губернатора навести в Приморье порядок
В Лондоне автомобиль наехал на пешеходов
В США создадут пиццу в честь дня рождения президента РФ
Скончался постпред РФ при сельскохозяйственной организации ООН
Спорт
Монстры в головах. Почему рекорд СКА – позор для других клубов «Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь