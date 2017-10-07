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17:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Дворец короля Саудовской Аравии атаковали неизвестные

Неизвестные атаковали дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Джидде. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, в результате инцидента погиб один атакующий и два охранника. О том, сколько всего было преступников и удалось ли их задержать, не сообщается. Журналисты связали нападение с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» (ИГ).

В правительстве Саудовской Аравии пока не комментировали произошедшее.

Сам король находится в России с официальным визитом. На встрече с Владимиром Путиным он заявил о стремлении продолжить сотрудничество с Россией для достижения стабильности на нефтяных рынках и призвал найти политическое решение кризиса в Сирии.

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