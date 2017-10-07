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17:56 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Инцидент с автомобилем в центре Лондона, есть пострадавшие

У Музея естественной истории в центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, в результате чего несколько человек получили ранения.

В заявлении полиции указано лишь, что травмы получили несколько пешеходов, однако корреспондент Би-би-си с места события уточняет, что их ранения незначительны.

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Инцидент произошел на улице Экзибишн-роуд в районе Южный Кенсингтон. Сейчас полиция ведет расследование произошедшего.

Сообщается, что на месте инцидента был задержан один человек, однако полиция подчеркивает, что он пока не арестован — с ним беседуют офицеры.

Корреспондент Би-би-си Хлои Хэйуорд вышла из Музея естественной истории сразу после инцидента.

Я заметила, что напротив на улице наискосок стояла машина — похоже, она выскочила на тротуар. Вокруг собралась толпа, и один или два человека лежали на земле.
Хлои Хэйуорд
Корреспондент BBC

По ее словам, к месту происшествия немедленно прибыла вооруженная полиция, в небе кружат полицейские вертолеты, пострадавших забрала машина скорой помощи.

Очевидец, который шел к музею по той же улице, рассказывает: «Мы ждали у светофора, и в этот момент я услышал резкие хлопки, похожие на выстрелы, и мы увидели, как на тротуар выскочила машина. Мы бросились бежать, моя подруга упала на землю и порезала себе руки».

Женщина, не пожелавшая назвать свое имя, заявила: «Когда все немного утихло, мы вернулись на то место, где были, и увидели, что на земле лежит мужчина, которого удерживали полицейские».

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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