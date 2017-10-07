Инцидент с автомобилем в центре Лондона, есть пострадавшие
У Музея естественной истории в центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, в результате чего несколько человек получили ранения.
У Музея естественной истории в центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, в результате чего несколько человек получили ранения.
В заявлении полиции указано лишь, что травмы получили несколько пешеходов, однако корреспондент
Инцидент произошел на улице
Корреспондент
Я заметила, что напротив на улице наискосок стояла машина — похоже, она выскочила на тротуар. Вокруг собралась толпа, и один или два человека лежали на земле.
По ее словам, к месту происшествия немедленно прибыла вооруженная полиция, в небе кружат полицейские вертолеты, пострадавших забрала машина скорой помощи.
Очевидец, который шел к музею по той же улице, рассказывает: «Мы ждали у светофора, и в этот момент я услышал резкие хлопки, похожие на выстрелы, и мы увидели, как на тротуар выскочила машина. Мы бросились бежать, моя подруга упала на землю и порезала себе руки».
Женщина, не пожелавшая назвать свое имя, заявила: «Когда все немного утихло, мы вернулись на то место, где были, и увидели, что на земле лежит мужчина, которого удерживали полицейские».