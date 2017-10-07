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18:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на улице подрались подполковник полиции и инспектор ДПС

В Уфе расследуют инцидент с нападением подполковника службы собственной безопасности МВД на сотрудника ДПС, сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжении ProUfu.ru оказался документ о расследовании нападения на сотрудника полка ДПС в Уфе. В служебной записке говорится, что в субботу, 7 октября, около 06.00 часов утра возле остановки «Аграрный университет» на улице 50-летия Октября инспектор ДПС остановил машину под управлением местной жительницы. У девушки были признаки алкогольного опьянения, в связи с чем сотрудник начал составлять протокол.

В это время подъехал автомобиль Toyota Land Cruiser, из которого вышел мужчина и представился старшим оперуполномоченным оперативно-розыскной части службы собственной безопасности МВД Гайфуллиным. Подполковник полиции сначала оскорблял инспектора, а затем ударил его ногой в пах, говорится в документе.

В записке также сообщается о начале проведения служебного расследования, на время которого подполковник отстранен от исполнения обязанностей.

«При возникновении любых форм давления со стороны ОСБ докладывать мне лично», — под этой припиской к документу стоит подпись начальника управления ГИБДД по Башкортостану Динара Гильмутдинова.

Официального сообщения о расследовании этого инцидента не поступало.

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