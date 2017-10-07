Фура и легковушка врезались в стену кафе в Иркутской области
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
Легковой автомобиль и фура врезались в здание придорожного кафе на федеральной трассе «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области сегодня, 7 октября.
В помещении, где в этот момент находились посетители, рухнула стена. Имеется информация о троих пострадавших.
На месте ДТП работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РГ».