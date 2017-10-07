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18:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Фура и легковушка врезались в стену кафе в Иркутской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Легковой автомобиль и фура врезались в здание придорожного кафе на федеральной трассе «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области сегодня, 7 октября.

В помещении, где в этот момент находились посетители, рухнула стена. Имеется информация о троих пострадавших.

На месте ДТП работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РГ».

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