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18:04 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ: водитель скончался за рулем в Минске до приезда врачей

Старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района г. Минска Любовь Трепашко с подробностями смертельного ДТП.

Источник: Sputnik.by

ДТП со смертельным исходом произошло в субботу в Московском районе Минска, о подробностях происшествия радио Sputnik Беларусь сообщила старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Любовь Трепашко.

«Сегодня, 7 октября, около 8 часов 10 минут водитель 1954 года рождения управлял автомашиной Volkswagen и двигался по проезду проспекта “Звезды” со стороны улицы Голубева в направлении улицы Алибегова. При несоблюдении бокового интервала совершил наезд на припаркованную справа автомашину Toyota. После этого водитель Volkswagen скончался», — сообщила Трепашко.

Прибывшие на место медики констатировали смерть, наступившую до их приезда.

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