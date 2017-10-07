ГАИ: водитель скончался за рулем в Минске до приезда врачей

ДТП со смертельным исходом произошло в субботу в Московском районе Минска, о подробностях происшествия радио Sputnik Беларусь сообщила старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Любовь Трепашко.

«Сегодня, 7 октября, около 8 часов 10 минут водитель 1954 года рождения управлял автомашиной Volkswagen и двигался по проезду проспекта “Звезды” со стороны улицы Голубева в направлении улицы Алибегова. При несоблюдении бокового интервала совершил наезд на припаркованную справа автомашину Toyota. После этого водитель Volkswagen скончался», — сообщила Трепашко.