На несогласованных акциях в российских городах задержали более ста человек

По данным проекта, задержаны 124 участника акций в 23 городах. Отмечается, что в ряде случаев задержанные уже отпущены из отделений полиции.

Несанкционированная акция состоялась и в столице. По подсчетам МВД, на Пушкинской площади собрались около 700 человек, включая журналистов. Затем митингующие двинулись в сторону Кремля, после чего была перекрыта Красная площадь.