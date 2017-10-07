На несогласованных акциях в российских городах задержали более ста человек
На несогласованных акциях, проходящих 7 октября в десятках городов России, задержаны более ста человек, сообщает «ОВД-Инфо».
На несогласованных акциях, проходящих 7 октября в десятках городов России, задержаны более ста человек, сообщает «ОВД-Инфо».
По данным проекта, задержаны 124 участника акций в 23 городах. Отмечается, что в ряде случаев задержанные уже отпущены из отделений полиции.
Несанкционированная акция состоялась и в столице. По подсчетам МВД, на Пушкинской площади собрались около 700 человек, включая журналистов. Затем митингующие двинулись в сторону Кремля, после чего была перекрыта Красная площадь.
В субботу, 7 октября, в Москве,