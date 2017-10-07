В Воронеже на улице 9 Января нашли 10-килограммовую авиационную бомбу

Обнаружили его около дома № 314 по улице 9 Января во время проведения земляных работ. По этому адресу находится Скорбященская церковь, она расположена на территории лесного кладбища.

Речь идет 10-килограммовой авиабомбе. Уничтожили её в 16:40 на территории подрывной площадки полигона «Погоново».

В МЧС напоминают, что при нахождении взрывоопасных предметов с ними нельзя предпринимать никаких действий. Сразу звоните 112 или 101.