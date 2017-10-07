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19:14 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на улице 9 Января нашли 10-килограммовую авиационную бомбу

В субботу, 7 октября 2017 года, около полчетвертого вечера сотрудники аварийно-спасательной службы изъяли боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Источник: Новости Воронежа

Обнаружили его около дома № 314 по улице 9 Января во время проведения земляных работ. По этому адресу находится Скорбященская церковь, она расположена на территории лесного кладбища.

Речь идет 10-килограммовой авиабомбе. Уничтожили её в 16:40 на территории подрывной площадки полигона «Погоново».
В МЧС напоминают, что при нахождении взрывоопасных предметов с ними нельзя предпринимать никаких действий. Сразу звоните 112 или 101.

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