Девушка выпала из окна 12 этажа в Астане

«Девушка выпала из окна 12 этажа в многоэтажном доме по улице Кудайбердыулы. Квартира была заперта изнутри, в квартире девушка была одна. Личность девушки установлена ею является жительница Астаны 1995 года рождения», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.