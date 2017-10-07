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19:07 (мск), источник: Tengrinews

Девушка выпала из окна 12 этажа в Астане

Девушка выпала из окна 12 этажа в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Астаны.

Источник: Tengrinews

«Девушка выпала из окна 12 этажа в многоэтажном доме по улице Кудайбердыулы. Квартира была заперта изнутри, в квартире девушка была одна. Личность девушки установлена ею является жительница Астаны 1995 года рождения», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Как отметили в пресс-службе, предварительная версия случившегося — несчастный случай.

«Сотрудниками полиции на месте были обнаружены ведро, тряпки. Предположительно, девушка мыла окна, и случайно выпала из окна», — добавили в пресс-службе.

Полицейскими проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

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