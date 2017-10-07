Девушка выпала из окна 12 этажа в Астане
Девушка выпала из окна 12 этажа в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в
Девушка выпала из окна 12 этажа в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в
«Девушка выпала из окна 12 этажа в многоэтажном доме по улице Кудайбердыулы. Квартира была заперта изнутри, в квартире девушка была одна. Личность девушки установлена ею является жительница Астаны 1995 года рождения», — сообщили в
От полученных травм девушка скончалась на месте. Как отметили в
«Сотрудниками полиции на месте были обнаружены ведро, тряпки. Предположительно, девушка мыла окна, и случайно выпала из окна», — добавили в
Полицейскими проводится проверка, выясняются все обстоятельства.