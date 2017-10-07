В Омской области пропал замкнутый парень с оранжевым рюкзаком

В паблике «ЧП Омск» появилась информация о поиске 21-летнего жителя села Колосовка. Александр З. ушёл 5 октября из дома и не вернулся.

Сообщается, что парень спокойный, стеснительный и замкнутый. На вид ему было 17−18 лет. Был одет в толстовку Reebook тёмно-синего цвета, чёрные кроссовки с красной подошвой, штаны коричневого цвета, шапку «Адидас».

При себе парень имел ярко-оранжевый рюкзак, планшет и часы.

Последний раз молодого человека видели на автодороге от Колосовки в сторону деревни Коготово. Родные просят сообщить что-либо всем видевшим Александра.