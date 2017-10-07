В Омской области пропал замкнутый парень с оранжевым рюкзаком
Молодой человек ушел из села Колосовка.
Молодой человек ушел из села Колосовка.
В паблике «ЧП Омск» появилась информация о поиске 21-летнего жителя села Колосовка. Александр З. ушёл 5 октября из дома и не вернулся.
Сообщается, что парень спокойный, стеснительный и замкнутый. На вид ему было 17−18 лет. Был одет в толстовку Reebook
При себе парень имел
Последний раз молодого человека видели на автодороге от Колосовки в сторону деревни Коготово. Родные просят сообщить