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21:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловчан просят опознать подозреваемых в нападении на ювелирный магазин

Жителей Екатеринбурга просят обращаться в полицию, если они узнали на фото двух мужчин, которые сейчас подозреваются в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин.

Инцидент произошел еще 21 августа — двое неизвестных с ножом и молотком ворвались в торговый зал ювелирного магазина на улице Пехотинцев и разбили витрину, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области.

Охранник оказал им сопротивление и получил многочисленные травмы, мужчины скрылись, уехав на поджидавшем их автомобиле. В ходе реализации плана «Перехват» полицейские в Екатеринбурге оперативно задержали подозреваемых мужчин — ими оказались два жителя Пермского края 26 и 27 лет. Младший ранее неоднократно был судим за совершение преступлений имущественного характера. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у задержанных травматический пистолет.

«Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело, до суда мужчины будут находиться под стражей. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других преступлений и просят всех, кто мог пострадать от действий данных граждан, обращаться по телефонам: 8 (343)356−42−11 или 02», — добавили в полиции.

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