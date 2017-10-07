Свердловчан просят опознать подозреваемых в нападении на ювелирный магазин

Инцидент произошел еще 21 августа — двое неизвестных с ножом и молотком ворвались в торговый зал ювелирного магазина на улице Пехотинцев и разбили витрину, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области.

Охранник оказал им сопротивление и получил многочисленные травмы, мужчины скрылись, уехав на поджидавшем их автомобиле. В ходе реализации плана «Перехват» полицейские в Екатеринбурге оперативно задержали подозреваемых мужчин — ими оказались два жителя Пермского края 26 и 27 лет. Младший ранее неоднократно был судим за совершение преступлений имущественного характера. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у задержанных травматический пистолет.