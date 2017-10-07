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19:59 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Новый Орлеан готовится к удару урагана «Нейт»

В четырех южных штатах США объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана «Нейт» к побережью Мексиканского залива.

Источник: AP 2017

Луизиана, Миссисипи, Алабама и некоторые районы Флориды объявили о приближении урагана и отдали приказы о начале эвакуации.

Объявлена эвакуация и в нескольких района города Новый Орлеан, который понес страшный урон от урагана «Катрина» 12 лет назад.

Ураган «Нейт» уже привел к гибели 25 человек в Никарагуа, Коста-Рике и Гондурасе, хотя там он прошел еще в статусе тропического циклона.

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Затем по мере приближения к мексиканским курортам циклон стал усиливаться, и ему была присвоена первая категория по классификации ураганов. Хотя пока что он уступает по силе ураганам «Мария» и «Ирма», ударившим по этим районам в сентябре, он также несет с собой сильные ветры и проливные дожди.

Особую опасность, как отмечается в предупреждениях местной властей, представляют наводнения, вызванные нагонными волнами. Из некоторых низинных районов решено эвакуировать жителей.

Губернатор Луизианы Бел Эдвардс объявил чрезвычайную ситуации в связи с приближением «Нейта», который должен обрушиться на побережье штата к вечеру субботы по местному времени.

По словам губернатора, мобилизовано уже более тысячи национальных гвардейцев, часть из них направлена в Новый Орлеан для наблюдения за состоянием насосных осушительных систем. Губернатор призвал всех граждан, живущих в низколежащих районах, готовиться к эвакуации.

В Новом Орлеане введен комендантский час — с 18.00 по местному времени.

«Нейт» у нас на пороге или скоро придет, — заявил мэр города Митч Ландро, предупредив, что сильный ветер может привести к перебоям в подаче электроэнергии.

«Мы проходили все это уже много-много раз, паниковать нет нужды», — добавил он.

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Ранее в пятницу ураган «Нейт» задел мексиканский полуостров Юкатан, где расположены популярные курорты Канкун и Плайа-дель-Кармен.

Губернатор мексиканского штата Квинтана-Роо Карлос Хоакин заявил, что, хотя центр циклона пройдет, как ожидается, немного восточнее полуострова, он может принести с собой проливные дожди и наводнения.

Нефтяные компании тем временем заняты эвакуацией рабочих со своих нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

В Центральной Америке «Нейт» вызвал оползни и наводнения, ставшие результатом проливных дождей; там заблокированы многие автодороги, разрушены мосты, повреждены многие дома.

В Никарагуа ураган привел к гибели по меньшей мере 13 человек, еще восемь человек погибли в Коста-Рике, три в Гондурасе и один в Сальвадоре.

Тысячи жителей этих стран провели минувшую ночь в убежищах. Около 400 тысяч человек в Коста-Рике остались без водоснабжения.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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