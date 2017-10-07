Новый Орлеан готовится к удару урагана «Нейт»
В четырех южных штатах США объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана «Нейт» к побережью Мексиканского залива.
В четырех южных штатах США объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана «Нейт» к побережью Мексиканского залива.
Луизиана, Миссисипи, Алабама и некоторые районы Флориды объявили о приближении урагана и отдали приказы о начале эвакуации.
Объявлена эвакуация и в нескольких района города Новый Орлеан, который понес страшный урон от урагана «Катрина» 12 лет назад.
Ураган «Нейт» уже привел к гибели 25 человек в Никарагуа,
Затем по мере приближения к мексиканским курортам циклон стал усиливаться, и ему была присвоена первая категория по классификации ураганов. Хотя пока что он уступает по силе ураганам «Мария» и «Ирма», ударившим по этим районам в сентябре, он также несет с собой сильные ветры и проливные дожди.
Особую опасность, как отмечается в предупреждениях местной властей, представляют наводнения, вызванные нагонными волнами. Из некоторых низинных районов решено эвакуировать жителей.
По словам губернатора, мобилизовано уже более тысячи национальных гвардейцев, часть из них направлена в Новый Орлеан для наблюдения за состоянием насосных осушительных систем. Губернатор призвал всех граждан, живущих в низколежащих районах, готовиться к эвакуации.
В Новом Орлеане введен комендантский час — с 18.00 по местному времени.
«Нейт» у нас на пороге или скоро придет, — заявил мэр города Митч Ландро, предупредив, что сильный ветер может привести к перебоям в подаче электроэнергии.
«Мы проходили все это уже
Ранее в пятницу ураган «Нейт» задел мексиканский полуостров Юкатан, где расположены популярные курорты Канкун и
Губернатор мексиканского штата
Нефтяные компании тем временем заняты эвакуацией рабочих со своих нефтяных платформ в Мексиканском заливе.
В Центральной Америке «Нейт» вызвал оползни и наводнения, ставшие результатом проливных дождей; там заблокированы многие автодороги, разрушены мосты, повреждены многие дома.
В Никарагуа ураган привел к гибели по меньшей мере 13 человек, еще восемь человек погибли в
Тысячи жителей этих стран провели минувшую ночь в убежищах. Около 400 тысяч человек в