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20:09 (мск), источник: Фонтанка

Больше сотни человек задержаны на акции Навального в Петербурге

Задержания митингующих сторонников Алексея Навального продолжились у площади Восстания рядом с торговым центром «Галерея» вечером 7 октября. Сам ТЦ временно закрыли.

Источник: РИА "Новости"

Представители движения «Помощь задержанным» сообщают, что в автозаках полицейские увезли более сотни протестующих в Северной столице.

Более тысячи человек, собравшихся на Марсовом поле, по всей видимости, не поняли, чего от них хотели организаторы. Толпа оппозиционеров раскоординировалась. Несколько сотен человек двинулась в сторону площади Восстания, задержавшись на Марсовом поле не больше чем на полчаса. Кто-то собрался к Дворцовой. Пара сотен осталась у Вечного огня.

На Литейном протестующие столкнулись с оцеплением ОМОНа. Движение по проспекту перекрыли. Некоторым активистам удалось прорвать оцепление. После этого начались задержания.

Среди тех, кого «упаковали» в автозаки, оказался оппозиционер Ильдар Дадин. Вероятно, в Северную столицу он приехал специально ради этого мероприятия. «Он сопротивлялся полиции из всех сил», — комментируют задержание Дадина очевидцы.

Тем временем некоторые из организаторов несанкционированного митинга призвали своих единомышленников срочно возвращаться на Марсово поле. Кто-то из участников акции устал от блуждания по центру города и, ссылаясь на холод, отправился домой и в ближайшие кафе. Движение по Литейному проспекту возобновили. Некоторые из колонны протестующих добрались до площади Восстания.

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Многие из участников несанкционированного митинга ругаются на координаторов в соцсетях. На это некоторые из оппозиционеров говорят, что представители штаба Навального в Петербурге в своём твиттере писали — толпа должна собраться на площади Восстания. На деле знали об этом немногие.

7 октября более чем в 80 городах России проходят акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированную митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несанкционированный митинг.

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Ранее Навальный провел согласованные встречи с Омске, Новосибирске, Архангельске, Хабаровске и других городах.

Сторонники Навального уже выходили на масштабные акции 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупции выступили несколько десятков тысяч человек по всей стране. Тысячи из них были задержаны.

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