Больше сотни человек задержаны на акции Навального в Петербурге
Задержания митингующих сторонников Алексея Навального продолжились у площади Восстания рядом с торговым центром «Галерея» вечером 7 октября. Сам ТЦ временно закрыли.
Задержания митингующих сторонников Алексея Навального продолжились у площади Восстания рядом с торговым центром «Галерея» вечером 7 октября. Сам ТЦ временно закрыли.
Представители движения «Помощь задержанным» сообщают, что в автозаках полицейские увезли более сотни протестующих в Северной столице.
Более тысячи человек, собравшихся на Марсовом поле, по всей видимости, не поняли, чего от них хотели организаторы. Толпа оппозиционеров раскоординировалась. Несколько сотен человек двинулась в сторону площади Восстания, задержавшись на Марсовом поле не больше чем на полчаса.
Среди тех, кого «упаковали» в автозаки, оказался оппозиционер Ильдар Дадин. Вероятно, в Северную столицу он приехал специально ради этого мероприятия. «Он сопротивлялся полиции из всех сил», — комментируют задержание Дадина очевидцы.
Тем временем некоторые из организаторов несанкционированного митинга призвали своих единомышленников срочно возвращаться на Марсово поле.
Многие из участников несанкционированного митинга ругаются на координаторов в соцсетях. На это некоторые из оппозиционеров говорят, что представители штаба Навального в Петербурге в своём твиттере писали — толпа должна собраться на площади Восстания. На деле знали об этом немногие.
7 октября более чем в 80 городах России проходят акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированную
Ранее Навальный провел согласованные встречи с Омске, Новосибирске, Архангельске, Хабаровске и других городах.
Сторонники Навального уже выходили на масштабные акции 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупции выступили несколько десятков тысяч человек по всей стране. Тысячи из них были задержаны.