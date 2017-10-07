Расследуется убийство солдата в войсковой части в Приозерске Карагандинской области

Рядового избил за казармой на территории части другой военнослужащий.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, смерть наступила от нанесения ударов ногами, кулаками. Погибший 19-летний Е. Н. Жексембай — призывник из Южно-Казахстанской области. В часть он прибыл весной этого года.

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«Это потрясение для всего командования. Неуставных отношений в части нет. Солдаты нормально между собой общаются. Морально-психологическая обстановка у нас здоровая. Почему военнослужащий избил сослуживца, разбирается следствие», — сообщили в командовании республиканского государственного учреждения «Войсковая часть № 44841» Министерства обороны.

Подозреваемый — тоже призывник из Южно-Казахстанской области. Он задержан. В отношении него расследуется уголовное дело по части 4 статьи 440 Уголовного кодекса «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия — смерть человека».