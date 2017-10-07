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21:40 (мск), источник: БЕЛТА

БМВ и Ауди в Минске после столкновения вылетели на встречную, пострадали четверо

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске БМВ и Ауди после столкновения оказались на встречной, пострадали четверо. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

ДТП произошло на ул. Тимирязева. «Водитель БМВ не справился с управлением и совершил столкновение с попутной автомашиной Ауди 80. В результате легковушки выехали на встречную полосу движения», — рассказали в УГАИ.

В аварии пострадали 4 человека, на месте работает МЧС и ГАИ.

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