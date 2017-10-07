Телефонные террористы «заминировали» уже порядка 10 торговых комплексов в Петербурге
Полиция в разных районах Петербурга вечером 7 октября проверяет здания крупных
Полиция в разных районах Петербурга вечером 7 октября проверяет здания крупных
«Фонтанка» писала, что с 19.30 в торговые центры Петербурга стали поступать звонки о заложенных бомбах. Причем, в отличие от середины сентября, анонимы звонили не в администрацию ТРК, где представлялись «сотрудниками полиции» и просили эвакуировать здания. На этот раз звонки поступали в отдельные магазины, расположенные в комплексах.
Из этого списка выбивается только «Жемчужная плаза», где, как говорят, о «бомбе» заявил
Звонки, как и раньше, поступали через
Напомним, что волна ложных заминирований общественных зданий началась в России с начала февраля. К 7 октября она прокатились по 50 регионам. В Петербурге 14 сентября тревожные сообщения получили на 31 объекте.
На этой неделе ФСБ объявила, что установила лиц, причастных к организации волны сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Глава ведомства ФСБ Александр Бортников сообщил, что это российские граждане, и все четверо сейчас находятся за границей.