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22:13 (мск), источник: Интерфакс

Скорая не успела к умирающей женщине в Петербурге из-за перекрытых во время митинга дорог

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Карета «скорой помощи» не успела на вызов к умирающей женщине из-за того, что в центре города в период акции оппозиции оказались перекрыты дороги.

Источник: РИА "Новости"

«Вызов с Колокольной улицы на центральную подстанцию скорой помощи поступил в 18.48. На углу Невского и Литейного проспектов проезд “скорой” оказался заблокирован. Для проезда были подключены ДПС, но параллельно пустили вторую бригаду “скорой” со стороны Владимирского проспекта», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского комитета здравоохранения в субботу.

Вторая бригада по прибытии констатировала смерть женщины. Время ее прибытия мне неизвестно, но первая бригада приехала за 16 минут, при условии, что ехать от центральной станции до Колокольной улицы минуты две.

Как сообщалось, в субботу в Санкт-Петербурге прошла несогласованная акция оппозиции. Во время акции ряд улиц в центре города, в том числе Литейный проспект, оказались заблокированы участниками акции и полицией.

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