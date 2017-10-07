Скорая не успела к умирающей женщине в Петербурге из-за перекрытых во время митинга дорог

«Вызов с Колокольной улицы на центральную подстанцию скорой помощи поступил в 18.48. На углу Невского и Литейного проспектов проезд “скорой” оказался заблокирован. Для проезда были подключены ДПС, но параллельно пустили вторую бригаду “скорой” со стороны Владимирского проспекта», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского комитета здравоохранения в субботу.