Скорая не успела к умирающей женщине в Петербурге из-за перекрытых во время митинга дорог
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Карета «скорой помощи» не успела на вызов к умирающей женщине
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Карета «скорой помощи» не успела на вызов к умирающей женщине
«Вызов с Колокольной улицы на центральную подстанцию скорой помощи поступил в 18.48. На углу Невского и Литейного проспектов проезд “скорой” оказался заблокирован. Для проезда были подключены ДПС, но параллельно пустили вторую бригаду “скорой” со стороны Владимирского проспекта», — сообщили «Интерфаксу» в
Вторая бригада по прибытии констатировала смерть женщины. Время ее прибытия мне неизвестно, но первая бригада приехала за 16 минут, при условии, что ехать от центральной станции до Колокольной улицы минуты две.
Как сообщалось, в субботу в