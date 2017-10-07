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22:27 (мск), источник: Интерфакс

Пассажиры застрявшего из-за урагана поезда Париж-Москва смогут доехать по своим билетам на поезде Берлин-Москва

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Пассажиры поезда маршрутом Париж — Москва, остановленного из-за урагана в Польше на станции Жепин, смогут воспользоваться своими билетами на поезда сообщения Берлин — Москва, сообщили в субботу в пресс-службе РЖД («Российские железные дороги»).

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Пассажирам поезда № 24/453 Париж — Москва предоставлена возможность добраться до станций назначения в составах скоростного международного поезда № 14 “Стриж”/Strizh сообщением Берлин — Москва по уже имеющимся проездным документам. В соответствии с расписанием поезда “Стриж”/Strizh отправятся в ближайшие рейсы из Берлина 8 и 9 октября в 18:50 и прибудут в Москву на следующие сутки в 19:11», — отмечается в сообщении.

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По данным РЖД, «совершить посадку пассажиры смогут как в Берлине, так и во Франкфурте-на-Одере, где поезда будут останавливаться в 19:44 в соответствии с расписанием».

Ранее сообщалось, что прекращение железнодорожного сообщения на севере и северо-востоке Германии связано с ураганом «Ксавьер».

«Пассажиры поездов № 23/452−453/24 Москва — Париж — Москва по достигнутой договорённости с представителями администраций железных дорог Польши, Германии и Франции доставляются до станций назначения автобусами и местными поездами», — подчеркивают в РЖД.

В сообщении также отмечается, что ранее днем 7 октября с польской станции Жепин автобусами до Берлина были отправлены пассажиры поезда № 23/452 Москва — Париж, где им переоформили билеты на поезда местного сообщения.

«Оперативная информация о движении поездов доступна на сайте ОАО “РЖД” в разделе “Пассажирам” и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО “РЖД”: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный)», — говорится в сообщении.

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