Пассажиры застрявшего из-за урагана поезда Париж-Москва смогут доехать по своим билетам на поезде Берлин-Москва

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Пассажирам поезда № 24/453 Париж — Москва предоставлена возможность добраться до станций назначения в составах скоростного международного поезда № 14 “Стриж”/Strizh сообщением Берлин — Москва по уже имеющимся проездным документам. В соответствии с расписанием поезда “Стриж”/Strizh отправятся в ближайшие рейсы из Берлина 8 и 9 октября в 18:50 и прибудут в Москву на следующие сутки в 19:11», — отмечается в сообщении.

По данным РЖД, «совершить посадку пассажиры смогут как в Берлине, так и во Франкфурте-на-Одере, где поезда будут останавливаться в 19:44 в соответствии с расписанием».

Ранее сообщалось, что прекращение железнодорожного сообщения на севере и северо-востоке Германии связано с ураганом «Ксавьер».

«Пассажиры поездов № 23/452−453/24 Москва — Париж — Москва по достигнутой договорённости с представителями администраций железных дорог Польши, Германии и Франции доставляются до станций назначения автобусами и местными поездами», — подчеркивают в РЖД.

В сообщении также отмечается, что ранее днем 7 октября с польской станции Жепин автобусами до Берлина были отправлены пассажиры поезда № 23/452 Москва — Париж, где им переоформили билеты на поезда местного сообщения.