Пассажиры застрявшего из-за урагана поезда Париж-Москва смогут доехать по своим билетам на поезде Берлин-Москва
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Пассажиры поезда маршрутом Париж — Москва, остановленного
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Пассажиры поезда маршрутом Париж — Москва, остановленного
«Пассажирам поезда № 24/453 Париж — Москва предоставлена возможность добраться до станций назначения в составах скоростного международного поезда № 14 “Стриж”/Strizh сообщением Берлин — Москва по уже имеющимся проездным документам. В соответствии с расписанием поезда “Стриж”/Strizh отправятся в ближайшие рейсы из Берлина 8 и 9 октября в 18:50 и прибудут в Москву на следующие сутки в 19:11», — отмечается в сообщении.
По данным РЖД, «совершить посадку пассажиры смогут как в Берлине, так и во
Ранее сообщалось, что прекращение железнодорожного сообщения на севере и
«Пассажиры поездов № 23/452−453/24 Москва — Париж — Москва по достигнутой договорённости с представителями администраций железных дорог Польши, Германии и Франции доставляются до станций назначения автобусами и местными поездами», — подчеркивают в РЖД.
В сообщении также отмечается, что ранее днем 7 октября с польской станции Жепин автобусами до Берлина были отправлены пассажиры поезда № 23/452 Москва — Париж, где им переоформили билеты на поезда местного сообщения.
«Оперативная информация о движении поездов доступна на сайте ОАО “РЖД” в разделе “Пассажирам” и по круглосуточному телефону Единого