Источник: сообщения об угрозах взрывов в Москве не подтвердились
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября.
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ни одно сообщение об угрозе взрыва в Москве не подтвердилось. Как сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах, полиция проверила все объекты в Москве, откуда было эвакуировано более пяти тысяч человек.
«Кинологи обследовали более 10 объектов в Москве, откуда в общем было эвакуировано более пяти тысяч человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось», — сказал собеседник агентства.
В пятницу была совершена самая массовая телефонная атака. Было «заминировало» более 150 объектов и свыше 120 тысяч человек эвакуированы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва также не подтвердилось.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября.
Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но
Как сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью