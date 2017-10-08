Источник: сообщения об угрозах взрывов в Москве не подтвердились

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ни одно сообщение об угрозе взрыва в Москве не подтвердилось. Как сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах, полиция проверила все объекты в Москве, откуда было эвакуировано более пяти тысяч человек.

«Кинологи обследовали более 10 объектов в Москве, откуда в общем было эвакуировано более пяти тысяч человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди зданий, куда поступило сообщение об угрозе взрыва — гостиницы, торговые центры, ночной клуб и бар.

В пятницу была совершена самая массовая телефонная атака. Было «заминировало» более 150 объектов и свыше 120 тысяч человек эвакуированы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва также не подтвердилось.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября.

Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.