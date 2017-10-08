За ложное сообщение о взрыве судят девушку в Мангистау

«Как следует из материалов дела, девушка начала ему угрожать и через 10 минут после разговора с ним позвонила со своего мобильного телефона на номер “102”, передала заведомо ложное сообщение о взрыве в здании в другом городе. Дежурный инспектор в установленном порядке передал уведомление всем правоохранительным органам и дежурным частям ЦОУ ДВД, КНБ. Служители правопорядка определили местонахождение сообщившего о взрыве, выехали на вокзал Бейнеу, где женщина уже собиралась садиться в поезд. Она была доставлена в дежурную часть районного управления внутренних дел. Факт совершения уголовного правонарушения гражданкой был доказан», — сообщила представитель пресс-службы департамента внутренних дел Мангистауской области Шолпан Юлдашева.