За ложное сообщение о взрыве судят девушку в Мангистау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — Оставившей ложное сообщение о взрыве уроженке Актобе грозит 6 лет тюрьмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — Оставившей ложное сообщение о взрыве уроженке Актобе грозит 6 лет тюрьмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
21 сентября она приехала на поезде «Актобе-Мангышлак» погостить в село Бейнеу Мангистауской области.
Молодая женщина, 1990 года рождения, поссорившись со своим знакомым, решила сообщить во взрыве в том здании, где он находился.
«Как следует из материалов дела, девушка начала ему угрожать и через 10 минут после разговора с ним позвонила со своего мобильного телефона на номер “102”, передала заведомо ложное сообщение о взрыве в здании в другом городе. Дежурный инспектор в установленном порядке передал уведомление всем правоохранительным органам и дежурным частям ЦОУ ДВД, КНБ. Служители правопорядка определили местонахождение сообщившего о взрыве, выехали на вокзал Бейнеу, где женщина уже собиралась садиться в поезд. Она была доставлена в дежурную часть районного управления внутренних дел. Факт совершения уголовного правонарушения гражданкой был доказан», — сообщила представитель
Женщину обвиняют в совершении преступления по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ей грозит до шести лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела уже переданы в суд.