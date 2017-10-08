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03:59 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Дубае задержали шотландца, погладившего мужчину по бедру

В Дубае арестовали 27-летнего шотландца Джейми Харрона. Дубайские власти утверждают, что он был задержан после того, как положил руку на бедро другого мужчины в баре.

Источник: AP 2017

Харрон провел пять суток в тюремной камере, а теперь ему запрещено покидать город в ожидании суда. По обвинению в непристойном поведении в публичном месте ему грозит тюремный срок в три года. Британский Форин-офис сообщил, что оказывает ему консульскую поддержку.

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Арест Харрона стал вторым задержанием шотландца в Дубае после дела Уильяма Барклая из Эдинбурга, который был задержан в Дубае при попытке разменять фальшивую банкноту в 20 фунтов. Его продержали в дубайской тюрьме трое суток, после чего освободили. Он уже вернулся домой.

«Возмутительная история»

Группа поддержки под названием Detained in Dubai («Задержанные в Дубае») сообщила, что Джейми Харрон было арестован за непристойное поведение в публичном месте еще 15 июля.

Харрон, который работал электриком в Афганистане и остановился в Дубае на два дня, лишился работы и потратил более 30 тысяч фунтов на судебные издержки.

Это еще один пример того, насколько велика опасность ареста и задержания для посещающих Дубай, и того, насколько затяжными и плохо организованными являются там судебные действия.
Радха Стерлинг

Представители организации утверждают, что жалоба на Харрона поступила только после того, как он и его друг сели за стол, а мужчина, к которому он якобы прикасался, вызвал полицию. Полиция прибыла на место происшествия 20 или 30 минут спустя и арестовала Харрона.

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Сообщается, что его обвиняют по двум пунктам — употребление алкоголя и непристойное поведение. Харрон провёл пять суток в тюрьме «Аль-Барша», после чего у него конфисковали паспорт и выпустили под залог.

По словам Радхи Стерлинг, которая встречалась с Харроном, совершенно ясно, что он находится под страшным давлением и стрессом.

«Он надеялся предстать перед судом в это воскресенье, но суд перенес дату заседания, не уведомив ни его, ни его адвоката, — говорит она. — А это привело к тому, что за неявку на суд его приговорили к 30-суточному заключению».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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