В Хабаровском крае перевернулся автобус с 44 пассажирами
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Автобус, в салоне которого находились 44 человека, перевернулся по пути из
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Автобус, в салоне которого находились 44 человека, перевернулся по пути из
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Автобус, в салоне которого находились 44 человека, перевернулся по пути из
«Сообщение о ДТП поступило в 06.40 утра 8 октября (23.40 мск). Рейсовый автобус двигался из
Пострадавшая женщина 1947 года рождения госпитализирована с травмами средней степени тяжести. В настоящий момент на месте работают госавтоинспекторы ОМВД России по Нанайскому району, устанавливаются причины произошедшего.