В Хабаровском крае перевернулся автобус с 44 пассажирами

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Автобус, в салоне которого находились 44 человека, перевернулся по пути из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, пострадала 70-летняя пенсионерка, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

«Сообщение о ДТП поступило в 06.40 утра 8 октября (23.40 мск). Рейсовый автобус двигался из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, в салоне находились 44 человека. На 131 километре трассы “Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре” водитель допустил опрокидывание транспорта», — говорится в сообщении.