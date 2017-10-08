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07:54 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае перевернулся автобус с 44 пассажирами

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Автобус, в салоне которого находились 44 человека, перевернулся по пути из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, пострадала 70-летняя пенсионерка, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Автобус, в салоне которого находились 44 человека, перевернулся по пути из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, пострадала 70-летняя пенсионерка, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

«Сообщение о ДТП поступило в 06.40 утра 8 октября (23.40 мск). Рейсовый автобус двигался из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, в салоне находились 44 человека. На 131 километре трассы “Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре” водитель допустил опрокидывание транспорта», — говорится в сообщении.

Пострадавшая женщина 1947 года рождения госпитализирована с травмами средней степени тяжести. В настоящий момент на месте работают госавтоинспекторы ОМВД России по Нанайскому району, устанавливаются причины произошедшего.

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