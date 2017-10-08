Летевший из Вьетнама во Владивосток самолет внепланово сел в Хабаровске

Как пояснили в Международном аэропорту Владивосток, самолет приземлился в Хабаровске по техническим причинам. В настоящее время он уже вылетел в столицу Приморья, его прибытие ожидается в ближайшее время.

Между тем, как сообщил Интерфакс, ссылаясь на слова своего корреспондента, находившегося на борту, при подлете к Владивостоку командир экипажа сообщил пассажирам, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта стоит трактор, убрать его пока не могут и поэтому посадка невозможна. После чего самолет взял курс на запасной аэродром — в Хабаровск. Там борт простоял несколько часов.