Летевший из Вьетнама во Владивосток самолет внепланово сел в Хабаровске
В Хабаровске совершил внеплановую посадку самолет, выполнявший чартерный рейс из вьетнамского аэропорта Камрань во Владивосток.
В Хабаровске совершил внеплановую посадку самолет, выполнявший чартерный рейс из вьетнамского аэропорта Камрань во Владивосток.
Как пояснили в Международном аэропорту Владивосток, самолет приземлился в Хабаровске по техническим причинам. В настоящее время он уже вылетел в столицу Приморья, его прибытие ожидается в ближайшее время.
Между тем, как сообщил Интерфакс, ссылаясь на слова своего корреспондента, находившегося на борту, при подлете к Владивостоку командир экипажа сообщил пассажирам, что на
Кроме того, агентство приводит слова представителя