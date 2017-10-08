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07:49 (мск), источник: "Российская газета"

Летевший из Вьетнама во Владивосток самолет внепланово сел в Хабаровске

В Хабаровске совершил внеплановую посадку самолет, выполнявший чартерный рейс из вьетнамского аэропорта Камрань во Владивосток.

Как пояснили в Международном аэропорту Владивосток, самолет приземлился в Хабаровске по техническим причинам. В настоящее время он уже вылетел в столицу Приморья, его прибытие ожидается в ближайшее время.

Между тем, как сообщил Интерфакс, ссылаясь на слова своего корреспондента, находившегося на борту, при подлете к Владивостоку командир экипажа сообщил пассажирам, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта стоит трактор, убрать его пока не могут и поэтому посадка невозможна. После чего самолет взял курс на запасной аэродром — в Хабаровск. Там борт простоял несколько часов.

Кроме того, агентство приводит слова представителя пресс-службы аэропорта Владивосток, который заявил, что ночью на полосе проводились работы, и один авиарейс был отправлен на запасной аэродром. В 5:00 по местному времени аэропорт возобновил работу в плановом режиме.

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