Пациенты психиатрического диспансера подрались в Болотнинском районе

— Медики диагностировали у 57-летнего пациента травму живота, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого — ранее не судимого 34-летнего пациента психдиспасера. Накануне вечером мужчины поссорились, и подозреваемый ударил потерпевшего коленом в живот.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследование.
Напомним, в Бердске пациент напал на психиатра во время приема. От его рукоприкладства пострадал не только врач, но и две медсестры, которым буйный пациент успел нанести несколько ударов.
А пятого марта медики бригады скорой помощи сообщили, что приехали по вызову оказать помощь избитому мужчине, но вместо этого столкнулись с неадекватным молодым человеком, который снимал с себя одежду и кидал ее в прохожих и проезжающие мимо автомобили.