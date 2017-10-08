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09:10 (мск), источник: VN.ru

Пациенты психиатрического диспансера подрались в Болотнинском районе

В пятницу, шестого октября, в центральную районную больницу Болотнинского района доставлен пациент психиатрического диспансера с тупой травмой живота. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления — им оказался пациент того же учреждения.

— Медики диагностировали у 57-летнего пациента травму живота, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого — ранее не судимого 34-летнего пациента психдиспасера. Накануне вечером мужчины поссорились, и подозреваемый ударил потерпевшего коленом в живот.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследование.

Напомним, в Бердске пациент напал на психиатра во время приема. От его рукоприкладства пострадал не только врач, но и две медсестры, которым буйный пациент успел нанести несколько ударов.

А пятого марта медики бригады скорой помощи сообщили, что приехали по вызову оказать помощь избитому мужчине, но вместо этого столкнулись с неадекватным молодым человеком, который снимал с себя одежду и кидал ее в прохожих и проезжающие мимо автомобили.

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