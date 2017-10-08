Пациенты психиатрического диспансера подрались в Болотнинском районе

— Медики диагностировали у 57-летнего пациента травму живота, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого — ранее не судимого 34-летнего пациента психдиспасера. Накануне вечером мужчины поссорились, и подозреваемый ударил потерпевшего коленом в живот.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследование.

Напомним, в Бердске пациент напал на психиатра во время приема. От его рукоприкладства пострадал не только врач, но и две медсестры, которым буйный пациент успел нанести несколько ударов.