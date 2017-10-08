Под Красноярском полицейские остановили автобус с неисправными тормозами

На выезде из Красноярска дорожные полицейские остановили рейсовый автобус с неисправными тормозами. Об этом рассказывает телеканал ТВК.

В рамках проверки сотрудники ДПС остановили автобус «Красноярск — Бишкек». В его салоне находилось более 50 пассажиров, в том числе два маленьких ребенка.

В ходе проверки технического состояния автобуса были выявлены серьезные нарушения. Так, у автобуса была неисправная тормозная система, не работали световые приборы, на стеклах была тонировка с недопустимой светопропускной способностью, государственные регистрационные номера не читались, а перевозка малолетних детей осуществлялась на руках без применения специальных удерживающих устройств.

В отношении 43-летнего водителя составлено 5 протоколов об административных нарушениях. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку, а водителя отстранили от управления автобусом до полного устранения технических неисправностей. Пассажиров пересадили в другой автобус.

Как подчеркнули пресс-службе полиции, сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение количества аварий с участием пассажирского транспорта.