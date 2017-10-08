Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Секс сокращает жизнь
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Взрыв военных складов под Винницей
07:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Красноярском полицейские остановили автобус с неисправными тормозами

Автобус следовал из Красноярска в Бишкек.

На выезде из Красноярска дорожные полицейские остановили рейсовый автобус с неисправными тормозами. Об этом рассказывает телеканал ТВК.

В рамках проверки сотрудники ДПС остановили автобус «Красноярск — Бишкек». В его салоне находилось более 50 пассажиров, в том числе два маленьких ребенка.

В ходе проверки технического состояния автобуса были выявлены серьезные нарушения. Так, у автобуса была неисправная тормозная система, не работали световые приборы, на стеклах была тонировка с недопустимой светопропускной способностью, государственные регистрационные номера не читались, а перевозка малолетних детей осуществлялась на руках без применения специальных удерживающих устройств.

В отношении 43-летнего водителя составлено 5 протоколов об административных нарушениях. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку, а водителя отстранили от управления автобусом до полного устранения технических неисправностей. Пассажиров пересадили в другой автобус.

Как подчеркнули пресс-службе полиции, сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение количества аварий с участием пассажирского транспорта.

Госавтоинспекторы проверяют соблюдение режима труда и отдыха водителей автобусов, техническое состояние транспорта, наличие технического осмотра, а также соблюдение мер безопасности самими пассажирами, такие как использование ремней безопасности. Стражи порядка дежурят как в Красноярске, так и на загородных трассах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Под Красноярском полицейские остановили автобус с неисправными тормозами
Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
Ученый рассказал, как недосыпание меняет характер
Лидер афганских талибов приказал прекратить столкновения с ИГ
Спортивный директор «Зенита» скончался в возрасте 49 лет
Несогласованные акции оппозиции прошли в городах России
Спорт
Концовки — это не наше. Россия обыграла Корею в Москве Сборная России оказалась сильнее команды Южной Кореи в контрольном матче на «ВЭБ-Арене» в Москве
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь