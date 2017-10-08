В Приморье задержаны мотоугонщики
Ночью хозяин мотоцикла «Восход» лишился «железного коня».
Ночью хозяин мотоцикла «Восход» лишился «железного коня».
Сотрудниками уголовного розыска полиции города Партизанску Приморского края в районе Зверосовхоза задержаны подозреваемые в краже мотоцикла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску обратился местный житель с заявлением о краже мотоцикла.
По словам заявителя, ночью со двора дома, расположенного в районе Зверосовхоза, неизвестные похитили его мотоцикл марки «Восход».
В ходе проведения оперативно — розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении имущественного преступления задержали двоих местных жителей.
Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись отсутствием хозяина, в ночное время похитили мотоцикл для дальнейшей продажи.
Похищенное транспортное средство изъято и возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.