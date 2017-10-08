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09:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

Иномарка опрокинулась на крышу возле ТРК в Челябинске

Авария произошла на Копейском шоссе.

Иномарка перевернулась на крышу недалеко от ТРК «Алмаз» в Челябинске, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.

По словам очевидцев, авария на Копейском шоссе произошла около 19 часов 7 октября. Челябинцы утверждают, что в ДТП никто серьёзно не пострадал. Причины опрокидывания автомобиля предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее на трассе под Челябинском мужчина, лишённый права управления автомобилем, опрокинул машину в кювет и скончался на месте от полученных травм.

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