Иномарка опрокинулась на крышу возле ТРК в Челябинске
Авария произошла на Копейском шоссе.
Авария произошла на Копейском шоссе.
Иномарка перевернулась на крышу недалеко от ТРК «Алмаз» в Челябинске, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.
По словам очевидцев, авария на Копейском шоссе произошла около 19 часов 7 октября. Челябинцы утверждают, что в ДТП никто серьёзно не пострадал. Причины опрокидывания автомобиля предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Напомним, ранее на трассе под Челябинском мужчина, лишённый права управления автомобилем, опрокинул машину в кювет и скончался на месте от полученных травм.