Иномарка опрокинулась на крышу возле ТРК в Челябинске

Иномарка перевернулась на крышу недалеко от ТРК «Алмаз» в Челябинске, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.

По словам очевидцев, авария на Копейском шоссе произошла около 19 часов 7 октября. Челябинцы утверждают, что в ДТП никто серьёзно не пострадал. Причины опрокидывания автомобиля предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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