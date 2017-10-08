Попавшие в ДТП под Покровом узбекистанцы отправлены в Ташкент
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Граждане Узбекистана, попавшие в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области, отправлены самолетом в Ташкент. Об этом сообщает
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Граждане Узбекистана, попавшие в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области, отправлены самолетом в Ташкент. Об этом сообщает
«С аэродрома Раменское в подмосковном Жуковском в Ташкент вылетел самолёт Ил-76 Минобороны Узбекистана. На его борту 36 граждан, которые находились в автобусе, столкнувшемся с поездом, и не пострадали при ДТП», — говорится в сообщении.
В Жуковский их доставили из Покрова автоколонной.
Этим же спецрейсом в Узбекистан будут доставлены и тела 15 опознанных погибших.
На протяжении всего времени после ДТП все пассажиры были размещены в пункте временного размещения, где для них было организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь, решались все вопросы их жизнеобеспечения.
Напомним, что в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением
По факту аварии возбуждено уголовное дело.