Попавшие в ДТП под Покровом узбекистанцы отправлены в Ташкент

Источник: Sputnik

«С аэродрома Раменское в подмосковном Жуковском в Ташкент вылетел самолёт Ил-76 Минобороны Узбекистана. На его борту 36 граждан, которые находились в автобусе, столкнувшемся с поездом, и не пострадали при ДТП», — говорится в сообщении.

В Жуковский их доставили из Покрова автоколонной.

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Этим же спецрейсом в Узбекистан будут доставлены и тела 15 опознанных погибших.

На протяжении всего времени после ДТП все пассажиры были размещены в пункте временного размещения, где для них было организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь, решались все вопросы их жизнеобеспечения.

Напомним, что в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В автобусе находились 58 пассажиров, 17 человек погибли, в больнице остаются трое пострадавших, в том числе ребёнок.