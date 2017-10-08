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12:22 (мск), источник: Uzdaily.uz

Пострадавшие в ДТП во Владимирской области доставлены в Узбекистан

Специальный военно-транспортный самолет Министерства обороны Узбекистана c пострадавшими и телами погибших в дорожно-транспортном происшествии во Владимирской области России прибыл в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

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Как сообщает телеканал «Узбекистан 24», самолет доставил 22 жителя Сурхандарьинской области и тела 15 погибших в Термез (Сурхандарьинская область).

Самолет Ил-76 вылетел в Ташкент, сообщает телеканал.

Трое граждан Узбекистана остаются в больнице во Владимирской области. Они будут возвращены в Узбекистан после улучшения их состояния здоровья.

Напомним, 6 октября во Владимирской области России поезд врезался в автобус с 58 пассажирами, заглохший на переезде. В результате ДТП погибли 17 человек.

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