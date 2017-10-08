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11:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Шесть человек пострадали в ДТП с фурой, протаранившей кафе в Иркутской области

Четыре бригады скорой помощи выезжали на место происшествия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Шесть человек пострадали в ДТП с фурой, протаранившей придорожное кафе в Тайшетском районе Иркутской области накануне, 7 октября. На место происшествия выезжали четыре бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальную страницу регионального Минздрава в соцсети Facebook.

«Два человека доставлены в больницу: состояние одного оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести. Два человека с состоянием легкой степени тяжести проходят амбулаторное лечение. Один человек отказался от госпитализации. Еще один человек не предъявлял жалоб и не нуждается в лечении», — говорится в сообщении.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошло на трассе «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области 7 октября. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков уходил от столкновения, не справился с управлением и врезался в придорожное кафе. В результате здание обрушилось. На месте ДТП работали спасатели и сотрудники ГИБДД.

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