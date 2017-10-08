Жительница Чебаркуля сообщила о попытке похищения ребёнка на прогулке
Женщина с коляской находилась недалеко от дома, когда к ней подошли двое мужчин.
Женщина с коляской находилась недалеко от дома, когда к ней подошли двое мужчин.
Жительница Чебаркуля сообщила о попытке похищения своей дочери, с которой она гуляла недалеко от дома, о произошедшем женщина рассказала в оной из групп в соцсети.
«В районе десяти вечера мы с дочерью гуляли перед сном (дома плохо спим),
Женщина отметила, что уже сообщила в полицию об инциденте, и предупредила всех родителей о бдительности во время прогулок на улице. Она также попросила откликнуться людей, которые бросились ей на помощь.