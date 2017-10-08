Жительница Чебаркуля сообщила о попытке похищения ребёнка на прогулке

«В районе десяти вечера мы с дочерью гуляли перед сном (дома плохо спим), какие-то люди непонятные хотели дите мое забрать. подошёл какой-то и начал меня отвлекать, а другой дочку из коляски пытался вытащить, Ну лень моя меня спасла, я до сих пор не сняла бампер пластиковый с коляски, и дочь в комбезе просто так не вытащить, ну и мама (то есть я) самбо занималась В общем я их немножко раскидала и кричала “помогите, ребенка забирают”, женщина и мужчина подбежали, и эти уроды сбросились в машину, серая приора вроде. Просто шок у меня такой был, что я не заметила ничего больше», — написала жительница города.