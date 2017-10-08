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09:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жительница Чебаркуля сообщила о попытке похищения ребёнка на прогулке

Женщина с коляской находилась недалеко от дома, когда к ней подошли двое мужчин.

Жительница Чебаркуля сообщила о попытке похищения своей дочери, с которой она гуляла недалеко от дома, о произошедшем женщина рассказала в оной из групп в соцсети.

«В районе десяти вечера мы с дочерью гуляли перед сном (дома плохо спим), какие-то люди непонятные хотели дите мое забрать. подошёл какой-то и начал меня отвлекать, а другой дочку из коляски пытался вытащить, Ну лень моя меня спасла, я до сих пор не сняла бампер пластиковый с коляски, и дочь в комбезе просто так не вытащить, ну и мама (то есть я) самбо занималась В общем я их немножко раскидала и кричала “помогите, ребенка забирают”, женщина и мужчина подбежали, и эти уроды сбросились в машину, серая приора вроде. Просто шок у меня такой был, что я не заметила ничего больше», — написала жительница города.

Женщина отметила, что уже сообщила в полицию об инциденте, и предупредила всех родителей о бдительности во время прогулок на улице. Она также попросила откликнуться людей, которые бросились ей на помощь.

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