Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Секс сокращает жизнь
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Снайперы России установили мировой рекорд в дальности стрельбы
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Раскрыт секрет внешней привлекательности
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
13Самое продаваемое оружие в США
20:20 (мск), источник: Volga News

В Тольятти эвакуировали людей из пяти ТЦ в связи с информацией о заминированиях

В субботу, 7 октября, примерно с 21:50 по 0:30 силовики Тольятти обследовали пять крупных ТЦ города в связи с информацией о «заминированиях», сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Источник: РИА "Новости"

По имеющимся сейчас данным, мероприятия проводились в торговых центрах «Малина», «Миндаль», «Акварель», «Окей» и «Парк Хаус». В общей сложности из зданий предположительно было эвакуировано около 1,5 тыс. человек.

При обследованиях, по предварительным данным, ничего взрывоопасного обнаружено не было.
Каким образом и куда поступала информация, в связи с которой проводилась эвакуация людей из зданий, сейчас неизвестно. Официальной информации по факту указанных событий не поступало.

Напомним, что это уже третья волна подобных подобных проявлений в Тольятти менее, чем за месяц.
Так 26 сентября, по сообщениям очевидцев в соцсетях в городе проводилась эвакуация людей примерно из 20 крупных торговых центрах. В частности говорилось о таких ТЦ как «Русь на Волге», «Юбилейный», «Восточный дублер», «Влада», «М. Видео», «Крым», «Дон», «Аэрохол», Капитал, «Гостиный двор», «Лабиринт», «Кедр», «Вега», «Радужный», «Оˋкей», «Ленинский», «Хитон», «Карусель», «Каретный двор», БЦ «Плаза», в рынке «Журавль».

А 5 октября примерно с 15:00 до 17:00, тольяттинские силовики обследовали пять школ: №№ 4, 13, 77, 90, 93, которые находятся в разных районах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сергей Рубаков мог стать фигурантом еще одного дела о взятке
Огонь полностью охватил строительный рынок - обобщение
В Барселоне десятки тысяч человек выступили за единство Испании
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
«Лаборатория Касперского» ответила на обвинения в шпионаже
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь