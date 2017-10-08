В Тольятти эвакуировали людей из пяти ТЦ в связи с информацией о заминированиях

Источник: РИА "Новости"

По имеющимся сейчас данным, мероприятия проводились в торговых центрах «Малина», «Миндаль», «Акварель», «Окей» и «Парк Хаус». В общей сложности из зданий предположительно было эвакуировано около 1,5 тыс. человек.

При обследованиях, по предварительным данным, ничего взрывоопасного обнаружено не было.

Каким образом и куда поступала информация, в связи с которой проводилась эвакуация людей из зданий, сейчас неизвестно. Официальной информации по факту указанных событий не поступало.

Напомним, что это уже третья волна подобных подобных проявлений в Тольятти менее, чем за месяц.

Так 26 сентября, по сообщениям очевидцев в соцсетях в городе проводилась эвакуация людей примерно из 20 крупных торговых центрах. В частности говорилось о таких ТЦ как «Русь на Волге», «Юбилейный», «Восточный дублер», «Влада», «М. Видео», «Крым», «Дон», «Аэрохол», Капитал, «Гостиный двор», «Лабиринт», «Кедр», «Вега», «Радужный», «Оˋкей», «Ленинский», «Хитон», «Карусель», «Каретный двор», БЦ «Плаза», в рынке «Журавль».