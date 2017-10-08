В Башкирии пострадали в ДТП 25 человек, один погиб
УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На дорогах республики за минувшие сутки зарегистрировано 21
УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На дорогах республики за минувшие сутки зарегистрировано 21
Накануне вечером в Салавате, на улице Калинина 60-летний местный житель за рулем ВАЗ-2111 совершил наезд на 84-летнего мужчину. Тот, предположительно, переходил проезжую часть в неустановленном месте, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.
Всего за сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более 2,5 тысячи нарушений правил дорожного движения. 88 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.