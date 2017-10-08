Особый противопожарный режим установлен в Свирске Иркутской области после гибели людей
В результате трагедии погибла женщина и трое детей.
В результате трагедии погибла женщина и трое детей.
Особый противопожарный режим установлен в Свирске Иркутской области после гибели людей на пожаре в частном доме 30 сентября. Трагедия унесла жизнь женщины и троих детей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«На особый контроль взято 28 муниципальных образований в 25-ти районах, на территории которых зарегистрирован одновременно рост количества пожаров и погибших. В Свирске установлен особый противопожарный режим», — сообщили в
С начала года в Прибайкалье, согласно статистическим данным, произошло 2180 пожаров, на которых погибли 117 человек, 152 получили различные травмы. Количество погибших и травмированных увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более тысячи человек спасены на пожарах. В то же время отмечается уменьшение числа пожаров в жилье — на 83 случая по сравнению с прошлым годом.
Напомним, женщина и трое детей погибли во время пожара в частном доме в Свирске Иркутской области ночью 30 сентября. Следственным отделом по городу Черемхово СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Об этом сообщила