Источник: IrkutskMedia.ru

Особый противопожарный режим установлен в Свирске Иркутской области после гибели людей на пожаре в частном доме 30 сентября. Трагедия унесла жизнь женщины и троих детей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

«На особый контроль взято 28 муниципальных образований в 25-ти районах, на территории которых зарегистрирован одновременно рост количества пожаров и погибших. В Свирске установлен особый противопожарный режим», — сообщили в пресс-службе.

С начала года в Прибайкалье, согласно статистическим данным, произошло 2180 пожаров, на которых погибли 117 человек, 152 получили различные травмы. Количество погибших и травмированных увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более тысячи человек спасены на пожарах. В то же время отмечается уменьшение числа пожаров в жилье — на 83 случая по сравнению с прошлым годом.