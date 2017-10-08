Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Скорая не успела к умирающей из-за заблокированной дороги
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
Гагарина полностью обнажилась для обложки сингла
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Ко дню рождения Путина в Берлине сделали 2-метровое графити
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
15Стрельба в Лас-Вегасе
11:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Особый противопожарный режим установлен в Свирске Иркутской области после гибели людей

В результате трагедии погибла женщина и трое детей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Особый противопожарный режим установлен в Свирске Иркутской области после гибели людей на пожаре в частном доме 30 сентября. Трагедия унесла жизнь женщины и троих детей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

«На особый контроль взято 28 муниципальных образований в 25-ти районах, на территории которых зарегистрирован одновременно рост количества пожаров и погибших. В Свирске установлен особый противопожарный режим», — сообщили в пресс-службе.

С начала года в Прибайкалье, согласно статистическим данным, произошло 2180 пожаров, на которых погибли 117 человек, 152 получили различные травмы. Количество погибших и травмированных увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более тысячи человек спасены на пожарах. В то же время отмечается уменьшение числа пожаров в жилье — на 83 случая по сравнению с прошлым годом.

Напомним, женщина и трое детей погибли во время пожара в частном доме в Свирске Иркутской области ночью 30 сентября. Следственным отделом по городу Черемхово СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мокрый снег ожидает жителей Иркутска в воскресенье, 8 октября
Фура протаранила стену придорожного кафе в Иркутской области
Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Премьер Испании исключил отделение Каталонии от страны
Несогласованные акции оппозиции прошли в городах России
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь