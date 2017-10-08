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10:16 (мск), источник: Sputnik.by

Семья и неизвестная женщина погибли на пожаре в Могилевском районе

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Четыре человека, в их числе неустановленная женщина, погибли в результате пожара в Могилевском районе, сообщили Sputnik в областном управлении МЧС.

Источник: Sputnik.by

Пожар произошел в ночь на воскресенье в частном доме в деревне Вейно — сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 00:25. Прибывшие на место пожарные увидели дом, горевший открытым пламенем.

Вошедшие в дом пожарные обнаружили на полу тела хозяйки, ее сына и сожителя. Также было обнаружено тело еще одной женщины, личность которой устанавливается. В МЧС отметили, что поиск погибших был затруднен сильным задымлением.

Причина пожара, унесшего четыре жизни, устанавливается. Со слов соседей, семья характеризовалась удовлетворительно, на учете нигде не состояла.

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