Когда вернется из России выживший в ДТП водитель автобуса, рассказали в МИД РК

Источник: Tengrinews

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, казахстанский водитель скоро вернется домой.

Читайте также Опознаны тела 14 граждан Узбекистана, погибших в ДТП с казахстанским автобусом в РФ

«Ведется следствие. Выживший казахстанский водитель проходит по делу как свидетель и еще несколько дней будет находиться в России, он серьезно не пострадал», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того в МИД добавили, что тело погибшего также будет доставлено в Казахстан в ближайшие дни.

«В настоящее время казахстанские дипломаты находятся в контакте с родственниками и решают необходимые организационные вопросы», — пояснили в МИД.

Напомним, в ДТП во Владимирской области, в ходе которого автобус из Казахстана и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, погибли не менее 17 человек.