Когда вернется из России выживший в ДТП водитель автобуса, рассказали в МИД РК
Выживший в ДТП в России водитель автобуса вернется домой в ближайшие дни, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Выживший в ДТП в России водитель автобуса вернется домой в ближайшие дни, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, казахстанский водитель скоро вернется домой.
«Ведется следствие. Выживший казахстанский водитель проходит по делу как свидетель и еще несколько дней будет находиться в России, он серьезно не пострадал», — сообщили в
Кроме того в МИД добавили, что тело погибшего также будет доставлено в Казахстан в ближайшие дни.
«В настоящее время казахстанские дипломаты находятся в контакте с родственниками и решают необходимые организационные вопросы», — пояснили в МИД.
Напомним, в ДТП во Владимирской области, в ходе которого автобус из Казахстана и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, погибли не менее 17 человек.
Сообщается, что после аварии были госпитализированы пять человек, из которых четыре — в крайне тяжелом состоянии, а один — в легком. Среди госпитализированных двое детей, оба крайне тяжелые.