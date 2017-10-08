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10:19 (мск), источник: Tengrinews

Когда вернется из России выживший в ДТП водитель автобуса, рассказали в МИД РК

Выживший в ДТП в России водитель автобуса вернется домой в ближайшие дни, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

Источник: Tengrinews

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, казахстанский водитель скоро вернется домой.

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«Ведется следствие. Выживший казахстанский водитель проходит по делу как свидетель и еще несколько дней будет находиться в России, он серьезно не пострадал», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того в МИД добавили, что тело погибшего также будет доставлено в Казахстан в ближайшие дни.

«В настоящее время казахстанские дипломаты находятся в контакте с родственниками и решают необходимые организационные вопросы», — пояснили в МИД.

Напомним, в ДТП во Владимирской области, в ходе которого автобус из Казахстана и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, погибли не менее 17 человек.

Сообщается, что после аварии были госпитализированы пять человек, из которых четыре — в крайне тяжелом состоянии, а один — в легком. Среди госпитализированных двое детей, оба крайне тяжелые.

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