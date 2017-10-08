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11:21 (мск), источник: РБК

В Москве задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании

Сотрудники столичной полиции задержали жителя подмосковного Зарайска по подозрению в ложном минировании магазина на Ленинградском проспекте. Об этом ТАСС сообщили в московской полиции.

Источник: Reuters

«Вечером в минувшую пятницу неизвестный сообщил в полицию, что в магазине на Ленинградском проспекте, д. 30, стр. 1 сейчас будет взрыв», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что сотрудники полиции эвакуировали двух сотрудников магазина и затем обследовали помещение. Внутри они не обнаружили взрывчатку.

Через полчаса возле соседнего дома полицейские задержали 42-летнего жителя Зарайска, которого подозревают в телефонном терроризме. По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Накануне в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговые центры «Галерея Аэропорт» и «Аркадия».
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Источник: сообщения об угрозах взрывов в Москве не подтвердились

По России с 10 сентября прокатилась волна анонимных звонков о минировании различных зданий, из-за чего проводились массовые эвакуации. Все сообщения об угрозах взрывов оказались ложными. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, сотрудники спецслужбы установили четырех подозреваемых по делу о минировании зданий. Ими оказались четверо россиян, которые находятся за границей.

Он отметил, что у них есть пособники в России. По факту случившегося ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). По данным источника РБК в МВД, телефонные террористы нанесли бюджету ущерб на 300 млн руб.

ФСБ выявило подозреваемых в ложных звонках о минировании
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6 октября© Ньюстюб
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