В Москве задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании

Источник: Reuters

«Вечером в минувшую пятницу неизвестный сообщил в полицию, что в магазине на Ленинградском проспекте, д. 30, стр. 1 сейчас будет взрыв», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что сотрудники полиции эвакуировали двух сотрудников магазина и затем обследовали помещение. Внутри они не обнаружили взрывчатку.

Через полчаса возле соседнего дома полицейские задержали 42-летнего жителя Зарайска, которого подозревают в телефонном терроризме. По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Накануне в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговые центры «Галерея Аэропорт» и «Аркадия».

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По России с 10 сентября прокатилась волна анонимных звонков о минировании различных зданий, из-за чего проводились массовые эвакуации. Все сообщения об угрозах взрывов оказались ложными. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, сотрудники спецслужбы установили четырех подозреваемых по делу о минировании зданий. Ими оказались четверо россиян, которые находятся за границей.