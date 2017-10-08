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10:55 (мск), источник: Клопс.ru

Пропавший из БСМП мужчина найден мёртвым на стройке рядом с больницей

Пожилой мужчина с травмой головы, самовольно покинувший БСМП и безвестно отсутствовавший в течение полутора суток, найден мёртвым вечером 7 октября на стройке рядом с больницей. Об этом Клопс.Ru сообщили родственники погибшего.

Информацию о том, что в районе БСМП найдено тело мужчины, по описанию похожего на пропавшего, семье сообщило Бюро несчастных случаев в Калининграде. В трупе родственники опознали своего дедушку Ковалькова И. С.

Пожилой мужчина покалечился, упав с лестницы. С черепно-мозговой травмой и переломом руки он был доставлен в калининградскую БСМП. Утром 6 октября пациент ушёл из больницы, никого не поставив об этом в известность. Об исчезновении родственника из медучреждения семья узнала от лечащего врача вечером того же дня.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщили в УМВД по Калининградской области. Предполагается, что мужчина вышел из больницы покурить, перелез через забор, отделяющий территорию БСМП от стройки, упал и потерял сознание.

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