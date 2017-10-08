Пропавший из БСМП мужчина найден мёртвым на стройке рядом с больницей

Информацию о том, что в районе БСМП найдено тело мужчины, по описанию похожего на пропавшего, семье сообщило Бюро несчастных случаев в Калининграде. В трупе родственники опознали своего дедушку Ковалькова И. С.
Пожилой мужчина покалечился, упав с лестницы. С черепно-мозговой травмой и переломом руки он был доставлен в калининградскую БСМП. Утром 6 октября пациент ушёл из больницы, никого не поставив об этом в известность. Об исчезновении родственника из медучреждения семья узнала от лечащего врача вечером того же дня.
По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщили в УМВД по Калининградской области. Предполагается, что мужчина вышел из больницы покурить, перелез через забор, отделяющий территорию БСМП от стройки, упал и потерял сознание.