Три автомобиля столкнулись на Рышкановке минувшим вечером

«Врезался в нас. Если бы мы не оказались на его пути, то он наехал бы на всех тех людей».



По словам очевидцев, машина двигалась на высокой скорости. В ДТП никто не пострадал, но виновный водитель скрылся с места происшествия.



«Я ехал по правилам Ребята двигались с той стороны, по встречной. Все — пьяные. Они сбежали».



Виновному водителю грозит уголовное дело.



В сегодня утром на перекрестке столичных улиц Пушкина и Колумна столкнулись легковой автомобиль и такси. Пострадавших нет. Виновному грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.