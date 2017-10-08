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10:52 (мск), источник: Publika.md

Три автомобиля столкнулись на Рышкановке минувшим вечером

Три машины столкнулись накануне вечером в столичном секторе Рышкановка. Спровоцировал аварию автомобиль, выехавший на встречную полосу. Он врезался в микроавтобус, а потом ударил еще одну легковушку.

Источник: Publika.md

«Врезался в нас. Если бы мы не оказались на его пути, то он наехал бы на всех тех людей».

По словам очевидцев, машина двигалась на высокой скорости. В ДТП никто не пострадал, но виновный водитель скрылся с места происшествия.

«Я ехал по правилам Ребята двигались с той стороны, по встречной. Все — пьяные. Они сбежали».

Виновному водителю грозит уголовное дело.

В сегодня утром на перекрестке столичных улиц Пушкина и Колумна столкнулись легковой автомобиль и такси. Пострадавших нет. Виновному грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.

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